F1, GP Eifel 2020: cancellata causa maltempo anche la seconda sessione di libere (Di venerdì 9 ottobre 2020) In seguito alle libere 1 cancellate a causa della pioggia e della nebbia, lo stesso destino tocca alle libere 2: alle ore 16 è arrivata infatti la cancellazione della seconda seconda sessione al Nurburgring. Rimandato quindi ulteriormente il debutto in Formula 1 di Mick Schumacher con l’Alfa Romeo Racing. Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) In seguito alle1 cancellate adella pioggia e della nebbia, lo stesso destino tocca alle2: alle ore 16 è arrivata infatti la cancellazione dellaal Nurburgring. Rimandato quindi ulteriormente il debutto in Formula 1 di Mick Schumacher con l’Alfa Romeo Racing.

