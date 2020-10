Covid, Guerra: “Possibili alcuni lockdown, scordatevi immunità di gregge” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ranieri Guerra, vice direttore generale delle iniziative strategiche dell’Oms, ha fatto un punto sulla seconda ondata della pandemia da Covid 19 Il vice direttore generale delle iniziative strategiche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Ranieri Guerra, ha fatto il punto sulla seconda ondata da coronavirus a margine dei lavori su ‘La sanità post Covid-19’ al teatro Bellini … L'articolo Covid, Guerra: “Possibili alcuni lockdown, scordatevi immunità di gregge” proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ranieri, vice direttore generale delle iniziative strategiche dell’Oms, ha fatto un punto sulla seconda ondata della pandemia da19 Il vice direttore generale delle iniziative strategiche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Ranieri, ha fatto il punto sulla seconda ondata da coronavirus a margine dei lavori su ‘La sanità post-19’ al teatro Bellini … L'articolo: “Possibiliimmunità di gregge” proviene da .

MediasetTgcom24 : Covid, Guerra (Oms): 'Contagi più da bus e movida che dalla scuola' #Coronavirusitalia - LuciaLaVita1 : RT @fattoquotidiano: Lo scontro. Il presidente, causa Covid, rifiuta l’ipotesi di una sfida virtuale il 15 ottobre con Biden e vuole altre… - EmMicucci : RT @ilmessaggeroit: Covid, Guerra (Oms): «Il Sud sta vivendo ora l'ondata che il Nord ha avuto a marzo» - enzomazza : @mariocalabresi @intesasanpaolo @gallerieditalia @ComuneMI E pensa che ci sono quelli che si lamentano perché il pr… - LEGOSCAR111 : RT @AngekoC: Il #nobel lo meritava #DonaldTrump, what?! 209 mila morti per COVID. Inizio 2020 stava per scatenare la 3° guerra mondiale… -