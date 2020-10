Covid Emilia-Romagna, Bonaccini: “Pronti a più restrizioni, se necessario” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, ha parlato della possibilità di adottare misure più restrittive nella regione Il presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, ha parlato ai microfoni di Radio 24 della possibilità che si adottino misure più restrittive nella regione. “Se i contagi aumenteranno e ci troveremo di fronte a … L'articolo Covid Emilia-Romagna, Bonaccini: “Pronti a più restrizioni, se necessario” proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Stefano, presidente dell’e della Conferenza delle Regioni, ha parlato della possibilità di adottare misure più restrittive nella regione Il presidente dell’e della Conferenza delle Regioni, ha parlato ai microfoni di Radio 24 della possibilità che si adottino misure più restrittive nella regione. “Se i contagi aumenteranno e ci troveremo di fronte a … L'articolo: “Pronti a più, se necessario” proviene da .

