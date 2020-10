Corruzione, presunta compravendita di diploma a Palermo: indagati due docenti (Di venerdì 9 ottobre 2020) PALERMO – Corruzione e falso in atto pubblico. Questi i reati contestati dalla procura di Palermo a due docenti di un istituto professionale, F.S. e D.N.V., e a un dipendente di una società partecipata del Comune, S.A., destinatari di una misura cautelare eseguita dalla polizia. I tre provvedimenti nascono da una indagine della sezione Anticorruzione della squadra mobile: per F.S. e per S.A. è stato disposto il divieto di dimora a Palermo, mentre a carico di D.N.V. è stata applicata la sospensione dal servizio di docente per sei mesi. I DUE FILONI DELL’INDAGINE Leggi su dire (Di venerdì 9 ottobre 2020) PALERMO – Corruzione e falso in atto pubblico. Questi i reati contestati dalla procura di Palermo a due docenti di un istituto professionale, F.S. e D.N.V., e a un dipendente di una società partecipata del Comune, S.A., destinatari di una misura cautelare eseguita dalla polizia. I tre provvedimenti nascono da una indagine della sezione Anticorruzione della squadra mobile: per F.S. e per S.A. è stato disposto il divieto di dimora a Palermo, mentre a carico di D.N.V. è stata applicata la sospensione dal servizio di docente per sei mesi. I DUE FILONI DELL’INDAGINE

