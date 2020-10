Con FIFA 21 il campione sei tu

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 9 ottobre 2020) In attesa dello scontro attesissimo tra PlayStation 5 e Xbox Series X in arrivo a novembre, Electronic Arts chiude i giochi con la «vecchia» generazione lanciando oggi21 per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. E, proprio in virtù del prossimo salto generazionale di console, si tratta di un capitolo che non racchiude tantissime novità, limitandosi a puntellare le proprie esclusive e a sistemare qualche bug riscontrato nell’edizione precedente – i primi utenti che hanno messo le mani sul gioco si stanno lamentando tantissimo sui social perché ritengono il gioco troppo simile a20. L’ultimo capitolo del simulatore di calcio più amato al mondo sarà in vendita anche per PS5 e Xbox Series X, ma bisognerà attendere il prossimo anno per poter sfruttare al meglio le nuove ...