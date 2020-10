Campania | De Luca in diretta | “A 800 positivi Covid al giorno faremo lockdown in Campania”

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 9 ottobre 2020). Come ogni venerdì il presidente della regione Vincenzo Defa il punto della situazione sulla regione per l’emergenza coronavirus. Le parole di DeA 800alin: a dirlo è il presidente della RegioneVincenzo Dedurante la sua settimanaleFacebook per fare il … L'articolo, Dein: “A 800alin” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.