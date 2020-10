Camera di commercio di Napoli, Fiola: Disertato il bando per le luci di Natale. Si teme l’esistenza di un cartello (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Con profondo rammarico ho appreso dagli uffici della Camera di commercio che il bando per illuminare Napoli a Natale, che aveva una dotazione economica di 1,5 milioni, è andato deserto. Avevamo fatto un appello alle imprese affinché partecipassero con slancio, indicando strade e piazze, privilegiando le periferie. Ma alle 10 di questa mattina, scadenza indicata per la presentazione dei progetti, non abbiamo registrato partecipazioni. Il timore è che esista un cartello di settore che abbia puntato a determinare l’esito di questa gara e che quindi condizioni fortemente anche le scelte strategiche dell’Ente”. Così, in una nota, il presidente della Camera di commercio di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Con profondo rammarico ho appreso dagli uffici delladiche ilper illuminare, che aveva una dotazione economica di 1,5 milioni, è andato deserto. Avevamo fatto un appello alle imprese affinché partecipassero con slancio, indicando strade e piazze, privilegiando le periferie. Ma alle 10 di questa mattina, scadenza indicata per la presentazione dei progetti, non abbiamo registrato partecipazioni. Il timore è che esista undi settore che abbia puntato a determinare l’esito di questa gara e che quindi condizioni fornte anche le scelte strategiche dell’Ente”. Così, in una nota, il presidente delladidi ...

virginiaraggi : Congratulazioni a Lorenzo Tagliavanti, confermato come presidente della Camera di Commercio di Roma. Continuiamo a… - CCIAARIVLIG : RT @AlbengaCorsara: Camera di commercio Riviere di Liguria: solidarietà del Consiglio alle aziende colpite dall’alluvione: - grAsernet : Quali opportunità rappresentano i voucher della Camera di Commercio di Foggia del Bando PID 2020. Spese ammissibili… - EmmeReports : Truffe alla Camera di Commercio e falsi diplomi in una scuola di Palermo - cciaabg : 15 e 16 ottobre incontri B2B online della Camera di commercio italo russa con aziende dell’Udmurtia per valutare o… -