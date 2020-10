Agata Scuto scomparsa | minacce di morte l’inviato di Chi l’ha visto?

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 9 ottobre 2020)ad Acireale (Catania),diall’inviato di Chi l’ha?. Un amico di Rosario, ex compagno della madre di, affronta il giornalista che si sta occupando del misterioso caso die lo minaccia pesantemente. La scena sconcertante è stata immortalata dalle telecamere del programma di Rai 3. “Te ne devi andare ora! Subito! Altrimenti ti stacco la testa … Non devi andare nemmeno sotto la sua casa (di Rosario ndr) … Tu non mi conosci!”. Accanto, con fare minaccioso, Rosario rincara la dose: “Vattene! Tu non sei nessuno … pezzo di m***a!”. “Bisogna capire come e perché”. ...