A Verissimo la sorpresa di Gerry Scotti: “Resto lo zio ma sto per diventare nonno” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tra gli ospiti di Silvia Toffanin per la puntata di Verissimo in onda il 10 ottobre 2020 ci sarà anche Gerry Scotti. Il conduttore impegnatissimo nel palinsesto di Canale 5, lo vediamo in pre serale con Caduta Libera e in prime time con Tu si que vales e Chi vuol essere milionario, ha una importante rivelazione da fare al pubblico! Sta per diventare nonno. Una dolcissima notizia. Gerry Scotti ANNUNCIA: STO PER diventare NONNO “Per voi resterò sempre lo zio Gerry, ma tra poco in famiglia sarò il nonno“. Gerry Scotti, ospite sabato a Verissimo, annuncia che diventerà presto nonno. Ai microfoni del talk show confida. “Mio figlio Edoardo, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tra gli ospiti di Silvia Toffanin per la puntata diin onda il 10 ottobre 2020 ci sarà anche. Il conduttore impegnatissimo nel palinsesto di Canale 5, lo vediamo in pre serale con Caduta Libera e in prime time con Tu si que vales e Chi vuol essere milionario, ha una importante rivelazione da fare al pubblico! Sta pernonno. Una dolcissima notizia.ANNUNCIA: STO PERNONNO “Per voi resterò sempre lo zio, ma tra poco in famiglia sarò il nonno“., ospite sabato a, annuncia che diventerà presto nonno. Ai microfoni del talk show confida. “Mio figlio Edoardo, ...

bettagaravelli : @1Sanaat Che emozione! Soprattutto per l’arrivo a sorpresa di Demet.. Non vedo l’ora di vedere le loro interviste!… - Mery85524479 : Anche @dmtzdmr in Italia? ?????????????????????????????? intervista a #verissimo? Dopo @canyaman1989 un altra sorpresa...? Apet… - mari0565913422 : Premetto che mi sto facendo 800 film mentali ma...vi immaginate se a Verissimo Silvia ci fa la sorpresa e oltre a C… - PolicoRobot : RT @melissalamitica: @Garko_Gabriel avrei bisogno di appuntarti due righe io ho seguito la tua intervista a verissimo m ha colpito molto e… - mary118061397 : @Mary96231807 @canyaman1989 @ozgecangurel Non puoi andartene .. ci sarà verissimo da commentare... c’è posta per te… -