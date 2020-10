Usa: bimbo di un anno rinchiuso in una gabbia circondato da scarafaggi, topi e serpenti (Di giovedì 8 ottobre 2020) rinchiuso in una gabbia circondato da topi, serpenti e insetti. In queste drammatiche condizioni è stato trovato un bambino di appena un anno e mezzo nel Tennessee, in America. Tra gli animali presenti anche un boa constrictor di quasi tre metri, come riferisce il Sun. Interrogati dalle autorità locali, i genitori hanno detto che quello “era il posto più sicuro” per lui. Una giustificazione che non gli ha evitato di finire in manette. T.J. Brown, 46 anni, Heather Scarbrough, 42, e Charles Brown di 82 anni (il nonno del piccolo), sono stati arrestati alla fine di giugno nella contea di Henry con l’accusa di abusi sui minori aggravata, crudeltà sugli animali aggravata, possesso di armi da fuoco in commissione di un ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 ottobre 2020)in unadae insetti. In queste drammatiche condizioni è stato trovato un bambino di appena une mezzo nel Tennessee, in America. Tra gli animali presenti anche un boa constrictor di quasi tre metri, come riferisce il Sun. Interrogati dalle autorità locali, i genitori hdetto che quello “era il posto più sicuro” per lui. Una giustificazione che non gli ha evitato di finire in manette. T.J. Brown, 46 anni, Heather Scarbrough, 42, e Charles Brown di 82 anni (il nonno del piccolo), sono stati arrestati alla fine di giugno nella contea di Henry con l’accusa di abusi sui minori aggravata, crudeltà sugli animali aggravata, possesso di armi da fuoco in commissione di un ...

