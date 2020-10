Una fisica a caccia di materia oscura: “Siate chi volete, sin da piccoli” (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – “La passione per la scienza l’ho sempre avuta, ma un giorno ebbi proprio un’epifania: stavo andando al cinema, ero in anticipo. Sono allora entrata in libreria e tra i libri c’era quello di Stephen Hawking ‘Dal Big Bang ai buchi neri’. Lo comprai e mi aprì la mente, avevo sedici anni”. La storia di Elisabetta Baracchini, fisica del Gran Sasso Science Institute (Gssi), comincia da qui e arriva fino alla ricerca dell’insondabile materia oscura che costituisce gran parte dell’Universo. È lei, infatti, ad essersi aggiudicata il Consolidator grant dell’European Research Council, due milioni di euro in cinque anni per sviluppare un rivelatore innovativo per la ricerca di materia oscura sulla base di un’esperienza biennale maturata nei laboratori dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare (Infn) di Frascati. “Questo Grant è per dimostrare la fattibilità della tecnica sperimentale proposta, che, se si dimostrasse performante come speriamo, diventerà un esperimento molto più grande”, che troverà posto nei laboratori del Gran Sasso, con la partecipazione anche di altri Paesi. Leggi su dire (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – “La passione per la scienza l’ho sempre avuta, ma un giorno ebbi proprio un’epifania: stavo andando al cinema, ero in anticipo. Sono allora entrata in libreria e tra i libri c’era quello di Stephen Hawking ‘Dal Big Bang ai buchi neri’. Lo comprai e mi aprì la mente, avevo sedici anni”. La storia di Elisabetta Baracchini, fisica del Gran Sasso Science Institute (Gssi), comincia da qui e arriva fino alla ricerca dell’insondabile materia oscura che costituisce gran parte dell’Universo. È lei, infatti, ad essersi aggiudicata il Consolidator grant dell’European Research Council, due milioni di euro in cinque anni per sviluppare un rivelatore innovativo per la ricerca di materia oscura sulla base di un’esperienza biennale maturata nei laboratori dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare (Infn) di Frascati. “Questo Grant è per dimostrare la fattibilità della tecnica sperimentale proposta, che, se si dimostrasse performante come speriamo, diventerà un esperimento molto più grande”, che troverà posto nei laboratori del Gran Sasso, con la partecipazione anche di altri Paesi.

