Ultime Notizie Roma del 08-10-2020 ore 19:10 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano coronavirus non abbiamo i numeri di altri paesi europei ma da 9 settimane ormai i nostri numeri crescono e Cresceranno ancora questa è la nostra aspettativa in linea con quello che sta accadendo in Europa il ministro della Salute Roberto Speranza aggiungendo abbiamo bisogno che le misure adottate dal uso delle mascherine a lavarsi le mani evitare assembramenti siano rispettati maniera molto molto puntuale il premier Giuseppe Conte intanto annuncia la conclusione della gara per 5 ore di test rapidi a disposizione dei medici di famiglia Europea approvato oggi un terzo contratto con la società farmaceutica Johnson & Johnson per l’acquisto del vaccino anti covid-19 una volta che risulterà sicuro efficace si legge in una nota della ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano coronavirus non abbiamo i numeri di altri paesi europei ma da 9 settimane ormai i nostri numeri crescono e Cresceranno ancora questa è la nostra aspettativa in linea con quello che sta accadendo in Europa il ministro della Salute Roberto Speranza aggiungendo abbiamo bisogno che le misure adottate dal uso delle mascherine a lavarsi le mani evitare assembramenti siano rispettati maniera molto molto puntuale il premier Giuseppe Conte intanto annuncia la conclusione della gara per 5 ore di test rapidi a disposizione dei medici di famiglia Europea approvato oggi un terzo contratto con la società farmaceutica Johnson & Johnson per l’acquisto del vaccino anti covid-19 una volta che risulterà sicuro efficace si legge in una nota della ...

Agenzia_Ansa : #Covid, salgono ancora i contagi in Italia: nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti… - SkySportF1 : ?? Le ultime notizie sulla line-up @alfaromeoracing per il 2021 #SkyMotori #F1 #Formula1 - fanpage : L'allarme del consigliere del ministro della Salute per l'emergenza Covid-19 - fiane : RT @fiane: Mettendo al 1. posto la #salute di tutti ho firmato quest’ordinanza pilota, che potrebbe essere estesa ad altre zone della città… - fisco24_info : Covid: in Gb 17.540 nuovi casi, 3.300 più di ieri: Aumentano anche le vittime, 77 nelle ultime 24 ore -