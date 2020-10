Temptation Island: il colpo di scena di Nadia e Antonio (Di giovedì 8 ottobre 2020) Anche per Nadia e Antonio questa puntata è stata decisiva! I due, infatti, sono arrivati al falò di confronto, scoprendosi ancora molto innamorati! Ecco come è andata! Nadia e Antonio sono fidanzati da quasi due anni. E’ lui a scrivere al programma perché teme che la sua fidanzata, di dieci anni più giovane, sia troppo immatura per pensare di costruire un futuro con lei! Nel villaggio, però, da subitoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 8 ottobre 2020) Anche perquesta puntata è stata decisiva! I due, infatti, sono arrivati al falò di confronto, scoprendosi ancora molto innamorati! Ecco come è andata!sono fidanzati da quasi due anni. E’ lui a scrivere al programma perché teme che la sua fidanzata, di dieci anni più giovane, sia troppo immatura per pensare di costruire un futuro con lei! Nel villaggio, però, da subitoArticolo completo: dal blog SoloDonna

annoyingsoul29 : RT @eliscrivecose: Ma quanto cazzo è out of context Temptation Island il 7 ottobre, Maria mai più per favore - Tv3Blog : TEMPTATION ISLAND: COLPO DI SCENA, VINCE LA GELOSIA #TemptationIsland #Davide #Serena @lapinella. - Tv2Blog : TEMPTATION ISLAND: COLPO DI SCENA, VINCE LA GELOSIA #TemptationIsland #Davide #Serena @lapinella. - BlogSocialTv1 : TEMPTATION ISLAND: COLPO DI SCENA, VINCE LA GELOSIA #TemptationIsland #Davide #Serena @lapinella. - truefeminist29 : RT @eliscrivecose: Ma quanto cazzo è out of context Temptation Island il 7 ottobre, Maria mai più per favore -