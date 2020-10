Spari nel Torinese, due feriti alle gambe (Di giovedì 8 ottobre 2020) A Castellamonte davanti pizzeria. Indagano carabinieri. Spari nella tarda serata di ieri fuori da una pizzeria di Castellamonte, nel Torinese. Due persone sono state ferite alle gambe da sconosciuti che sono poi fuggiti. I feriti sono stati trasportati all’ospedale Cto di Torino. Sul posto i carabinieri, che indagano sull’episodio. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 8 ottobre 2020) A Castellamonte davanti pizzeria. Indagano carabinieri.nella tarda serata di ieri fuori da una pizzeria di Castellamonte, nel. Due persone sono state feriteda sconosciuti che sono poi fuggiti. Isono stati trasportati all’ospedale Cto di Torino. Sul posto i carabinieri, che indagano sull’episodio. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

