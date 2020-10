Serie A, oltre 50 casi di coronavirus: la lista completa (Di giovedì 8 ottobre 2020) oltre 50 casi di coronavirus sono già stati registrati in Serie A. La lista completa fra giocatori guariti ed in isolamento. Sono oltre cinquanta le positività al coronavirus registrate in Serie A a partire dall’inizio della stagione 2020/21. Gazzetta dello Sport ha ricostruito la lista completa. Atalanta: Duvan Zapata (guarito), Pierluigi Gollini (guarito), José Luis Palomino (guarito), Rafael Toloi (guarito), Marco Carnesecchi (in isolamento) Benevento: 3 casi, nomi non comunicati (guariti) Bologna: Sinisa Mihajlovic (Guarito) Cagliari: Filip Bradaric (guarito), Luca Ceppitelli (guarito), Alberto Cerri (guarito), Kiril Despodov (guarito) Crotone: nessun ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020)50disono già stati registrati inA. Lafra giocatori guariti ed in isolamento. Sonocinquanta le positività alregistrate inA a partire dall’inizio della stagione 2020/21. Gazzetta dello Sport ha ricostruito la. Atalanta: Duvan Zapata (guarito), Pierluigi Gollini (guarito), José Luis Palomino (guarito), Rafael Toloi (guarito), Marco Carnesecchi (in isolamento) Benevento: 3, nomi non comunicati (guariti) Bologna: Sinisa Mihajlovic (Guarito) Cagliari: Filip Bradaric (guarito), Luca Ceppitelli (guarito), Alberto Cerri (guarito), Kiril Despodov (guarito) Crotone: nessun ...

