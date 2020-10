Serena Williams contro il razzismo e dalla parte delle donne: «Mi piace chi sono e come appaio» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Serena Williams, 21 anni di Slam in 30 look sfoglia la gallery Campionessa in campo e fuori da campo. Serena Williams è così: da quando ha fatto il suo debutto nel mondo del tennis a metà degli anni ’90, non solo ha collezionato vittorie e medaglie, ma ha costantemente usato la sua voce per combattere i pregiudizi di razza e di genere. E proprio su questo argomento torna a porre l’attenzione in un’intervista rilasciata a Vogue UK che le ha dedicato la copertina di novembre. Nella quale la campionessa spiega di aver ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 ottobre 2020), 21 anni di Slam in 30 look sfoglia la gallery Campionessa in campo e fuori da campo.è così: da quando ha fatto il suo debutto nel mondo del tennis a metà degli anni ’90, non solo ha collezionato vittorie e medaglie, ma ha costantemente usato la sua voce per combattere i pregiudizi di razza e di genere. E proprio su questo argomento torna a porre l’attenzione in un’intervista rilasciata a Vogue UK che le ha dedicato la copertina di novembre. Nella quale la campionessa spiega di aver ...

