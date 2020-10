SACE, Latini: “Mobilitati 30 miliardi. Puntare su export e Made in Italy” (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il sostegno all’export ed al Made in Italy, attraverso il potenziamento delle infrastrutture, favorirà la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema Italia, impegnata nella ripartenza dopo lo shock prodotto dalla pandemia di Coronavirus. E’ quanto affermato dall‘Amministratore delegato di SACE, Pier Francesco Latini, all’evento “Made in Italy. The Restart”, de Il Sole 24 Ore in collaborazione con in Financial Times, ricordando che SACE ha già mobilitato risorse per 30 miliardi di euro a favore delle imprese esportatrici e delle PMI. “È indubbiamente un periodo di grande complessità” ha affermato Latini, citando le “incertezze ereditate ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il sostegno all’ed alin Italy, attraverso il potenziamento delle infrastrutture, favorirà la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema Italia, impegnata nella ripartenza dopo lo shock prodotto dalla pandemia di Coronavirus. E’ quanto affermato dall‘Amministratore delegato di, Pier Francesco, all’evento “in Italy. The Restart”, de Il Sole 24 Ore in collaborazione con in Financial Times, ricordando cheha già mobilitato risorse per 30di euro a favore delle imprese esportatrici e delle PMI. “È indubbiamente un periodo di grande complessità” ha affermato, citando le “incertezze ereditate ...

