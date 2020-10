Rossetto e labbra carnose sul grembiule Upim per bimbe. È polemica: "Ritirateli dal mercato" (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sul grembiule per bambini un righello e una squadretta, su quello per bambine labbra carnose e Rossetto. Fa discutere sui social la scelta dei capi di abbigliamento in vendita all’Upim, accusati di misoginia e di trasmettere un messaggio sbagliato alle nuove generazioni. “Cara Upim ma davvero ritenete adeguato che le bambine di otto anni debbano andare a scuola con un distintivo al petto di Rossetto e labbra dischiuse, carnose e sensuali? Qual È il vostro messaggio? ‘Molla questa noia e dedicati a quello che fa per te, il makeup!’?”, si legge nel post a firma di Serena Maniscalco, che ha dato il via alla polemica alla quale si sono uniti diversi utenti. "A ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sulper bambini un righello e una squadretta, su quello per bambine. Fa discutere sui social la scelta dei capi di abbigliamento in vendita all’, accusati di misoginia e di trasmettere un messaggio sbagliato alle nuove generazioni. “Carama davvero ritenete adeguato che le bambine di otto anni debbano andare a scuola con un distintivo al petto didischiuse,e sensuali? Qual; il vostro messaggio? ‘Molla questa noia e dedicati a quello che fa per te, il makeup!’?”, si legge nel post a firma di Serena Maniscalco, che ha dato il via allaalla quale si sono uniti diversi utenti. "A ...

‘Molla questa noia e dedicati a quello che fa per te, il makeup!’? Sul grembiule per bambini un righello e una squadretta, su quello per bambine labbra carnose e rossetto. Fa discutere sui social la ...

