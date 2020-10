Per l’Ue le Cayman non sono più un paradiso fiscale | da non credere

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Tra le tante battaglia che l’Unione Europea, coi fatti o con le parole, si propone di portare avanti, di sicuro quella contro i paradisi fiscali non è proprio tra le primissime voci della lista. Non si spiegherebbe altrimenti il motivo per cui Oman e le isolesiano state depennate dall’elenco delle giurisdizioni fiscali non cooperative. I ministri dell’Economia e delle Finanze dell’UE hanno deciso di rimuovere questi due Paesi, suscitando i malumori del Parlamento europeo. Una decisione che non ha mancato di suscitare stupore. Come quello dell’eurodeputato Pedro Marques, portavoce S&D in materia, che ha commentato così l’inattesa notizia: “rimasto scioccato nell’apprendere che oggi i ministri dell’Ue hanno cancellato le Isole ...