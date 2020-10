"Non solo ebbrezza da potere". Senaldi e i due errori letali di Conte: sondaggi, la Lega saccheggia tutti i voti (Di giovedì 8 ottobre 2020) I giallorossi fanno le pentole ma non i coperchi. Dopo mesi di calo costante, il sondaggio settimanale di Swg per il Tg7 di Mentana ha dato la Lega in ripresa, poco sotto il 25%, un punto in più rispetto a sette giorni prima. Altra novità: la crescita di un partito del centrodestra non avviene a discapito degli alleati, non è un travaso di preferenze all'interno dello stesso schieramento bensì un cambio di posizionamento politico. Non serve essere dei maghi della demoscopia per colLegare la risalita di Salvini al processo di sabato scorso a Catania, a conferma che la maggioranza ha fatto un autogol pazzesco nel votare in Parlamento per spedire alla sbarra l'ex ministro dell'Interno. Il leader sovranista è entrato in tribunale come imputato di sequestro di persona e ne è uscito con il pm che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) I giallorossi fanno le pentole ma non i coperchi. Dopo mesi di calo costante, ilo settimanale di Swg per il Tg7 di Mentana ha dato lain ripresa, poco sotto il 25%, un punto in più rispetto a sette giorni prima. Altra novità: la crescita di un partito del centrodestra non avviene a discapito degli alleati, non è un travaso di preferenze all'interno dello stesso schieramento bensì un cambio di posizionamento politico. Non serve essere dei maghi della demoscopia per colre la risalita di Salvini al processo di sabato scorso a Catania, a conferma che la maggioranza ha fatto un autogol pazzesco nel votare in Parlamento per spedire alla sbarra l'ex ministro dell'Interno. Il leader sovranista è entrato in tribunale come imputato di sequestro di persona e ne è uscito con il pm che ...

chetempochefa : “È un virus mortale, non si può solo dire alla gente: per piacere mettetevi la mascherina. Non possiamo certo mette… - ZZiliani : “L’audio del dialogo fra Orsato e il VAR non hanno voluto darmelo: c’erano tutti, era il solo che m’interessava. Se… - matteosalvinimi : Il loro comportamento si commenta da solo, basta questa immagine. E oggi alla Camera: parlano di emergenza nazional… - gigiacanfora : RT @Zbarskij: Un viaggio ha senso solo senza ritorno se non in volo (Chi c’era sa) - Teresa3915 : Dove c'è amore per la musica, spesso c'è solo bontà e non c'è cattiveria. La musica unisce. La musica è quella magi… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo TMW RADIO - Berruto: "Riaprite le palestre, non solo le scuole. Juve-Napoli: il Ministro si schieri" TUTTO mercato WEB Covid a pioggia, brivido Rsa

Per ora non è un nuovo fronte: è solo un’altra insidia di quelle alle quali faresti volentieri a meno nella seconda ondata del Covid. Il risveglio delle Rsa. Non risultano anziani contagiati all’inter ...

Irpef e detrazioni, ecco cosa cambia L’assegno unico solo a metà 2021

Le simulazioni sulla riforma delle aliquote: il taglio degli sconti peserebbe soprattutto sui ceti medio-alti. Già con la prossima manovra verrà finanziato il sostegno alle famiglie con figli. Ma non ...

Per ora non è un nuovo fronte: è solo un’altra insidia di quelle alle quali faresti volentieri a meno nella seconda ondata del Covid. Il risveglio delle Rsa. Non risultano anziani contagiati all’inter ...Le simulazioni sulla riforma delle aliquote: il taglio degli sconti peserebbe soprattutto sui ceti medio-alti. Già con la prossima manovra verrà finanziato il sostegno alle famiglie con figli. Ma non ...