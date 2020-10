“Non devi fare la pipì!” e ammazza di botte il figlio della compagna. Aveva solo 2 anni (Di giovedì 8 ottobre 2020) Una violenza assurda, immotivata, malata. John Powers, 47 anni è stato condannato per l’omicidio del piccolo “JoJo” Gaborsky III di appena 2 anni, ma nei guai è finita anche la mamma del bambino, Candice Jones, 32 anni, che avrebbe assistito all’omicidio senza fare nulla. Da quello che si capisce, a scatenare l’ira dell’uomo sarebbe stato un piccolo incidente con il vasino, il bimbo non era riuscito ad usarlo in tempo e si era fatto la pipì sotto. Il 47enne è andato su tutte le furie e ha iniziato a colpirlo con una cintura. Prima lo ha chiamato “ritardato”, poi, quando il bambino ha mostrato imbarazzo per l’accaduto, le cose sono peggiorate e Powers lo ha sbattuto a terra iniziando a colpirlo sotto gli occhi della mamma ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Una violenza assurda, immotivata, malata. John Powers, 47è stato condannato per l’omicidio del piccolo “JoJo” Gaborsky III di appena 2, ma nei guai è finita anche la mamma del bambino, Candice Jones, 32, che avrebbe assistito all’omicidio senzanulla. Da quello che si capisce, a scatenare l’ira dell’uomo sarebbe stato un piccolo incidente con il vasino, il bimbo non era riuscito ad usarlo in tempo e si era fatto la pipì sotto. Il 47enne è andato su tutte le furie e ha iniziato a colpirlo con una cintura. Prima lo ha chiamato “ritardato”, poi, quando il bambino ha mostrato imbarazzo per l’accaduto, le cose sono peggiorate e Powers lo ha sbattuto a terra iniziando a colpirlo sotto gli occhimamma ...

borghi_claudio : Impressionante l'accerchiamento mediatico. Non so se avete visto #portaaporta con Salvini. DEVI ABBANDONARE IL SOVR… - capuanogio : #Galliani: 'Se vogliamo il bene del calcio dobbiamo applicare le normative Uefa: se hai 13 giocatori, devi giocare.… - pietroraffa : No. Non devi interrompere #KamalaHarris #VPDebate - marcomorini72 : RT @borghi_claudio: Impressionante l'accerchiamento mediatico. Non so se avete visto #portaaporta con Salvini. DEVI ABBANDONARE IL SOVRANIS… - LancioZ : RT @Dio: 'Amore di mamma, che ti avevo insegnato? Ti devi lavare le manine e coprirti la bocca quando starnutisci. E non toccare le cose in… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non devi Arriva in Italia Pure Encapsulations, il brand di integratori ipoallergenici, ambasciatore di un nuovo stile di vita Fortune Italia