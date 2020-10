Matt Damon, i 50 anni di un antidivo felice di essere «noioso» (per il gossip) (Di giovedì 8 ottobre 2020) È uno degli attori più contesi dai registi di Hollywood, ha vinto un Oscar (per la sceneggiatura del film Will Hunting – Genio ribelle), eppure Matt Damon, che oggi spegne 50 candeline, non si è mai dato arie da star. Conduce una vita privata normalissima, mai sfiorata dal gossip, con la moglie Luciana Barroso (sempre la stessa da quindici anni, quasi un record nel mondo del cinema) e quattro figlie (una ricevuta in «eredità» da una passata relazione di Luciana) di cui si occupa a tempo pieno quando non è sul set. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 ottobre 2020) È uno degli attori più contesi dai registi di Hollywood, ha vinto un Oscar (per la sceneggiatura del film Will Hunting – Genio ribelle), eppure Matt Damon, che oggi spegne 50 candeline, non si è mai dato arie da star. Conduce una vita privata normalissima, mai sfiorata dal gossip, con la moglie Luciana Barroso (sempre la stessa da quindici anni, quasi un record nel mondo del cinema) e quattro figlie (una ricevuta in «eredità» da una passata relazione di Luciana) di cui si occupa a tempo pieno quando non è sul set.

fraurolo121 : RT @pampam77019344: “Vorrei una gigantesca gomma da cancellare e cancellare tutto. Cominciando da me stesso.” #MattDamon- Tom Ripley #8otto… - pampam77019344 : “Vorrei una gigantesca gomma da cancellare e cancellare tutto. Cominciando da me stesso.” #MattDamon- Tom Ripley… - DRepubblicait : Matt Damon: compie 50 anni il bravo ragazzo di Hollywood - itwasaallyellow : Ma esisterà mai un film in cui il personaggio interpretato da Matt Damon mi è simpatico? - Ivo_Serentha : 8 ottobre 1970 - Nasce l'attore statunitense Matt Damon -

Ultime Notizie dalla rete : Matt Damon Tanti auguri Bourne! Matt Damon compie 50 anni e festeggia sul set Rai News Matt Damon: compie 50 anni il bravo ragazzo di Hollywood

L'8 ottobre Matt Damon compie 50 anni. Curioso che a renderlo famoso sia stato il film scritto a quattro mani con l'amico fraterno Ben Affleck e interpretato dallo stesso Damon: "Will Hunting - Genio ...

Clooney, l'Italia e Trump. Il divo si racconta al London film festival

Prima ti sposo e poi ti rovino - passando per Steven Soderbergh, Alexander Payne Wes Anderson. Cita i colleghi-fratelli Brad Pitt e Matt Damon, ricorda con affetto il gigante Paul Newman, rivelando un ...

L'8 ottobre Matt Damon compie 50 anni. Curioso che a renderlo famoso sia stato il film scritto a quattro mani con l'amico fraterno Ben Affleck e interpretato dallo stesso Damon: "Will Hunting - Genio ...Prima ti sposo e poi ti rovino - passando per Steven Soderbergh, Alexander Payne Wes Anderson. Cita i colleghi-fratelli Brad Pitt e Matt Damon, ricorda con affetto il gigante Paul Newman, rivelando un ...