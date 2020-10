Mank | il teaser trailer del film di David Fincher

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Netflix ha condiviso online ildel, il nuovo progetto diretto dache racconterà il dietro le quinte di Quarto Potere.è tornato alla regia con, di cui Netflix ha condiviso ilche regala le prime sequenze in attesa del debutto in streaming dal 4 dicembre. Nelato si vede il protagonista interpretato da Gary Oldman mentre collabora con Orson Welles e lotta contro i suoi problemi con l'alcol, situazione che gli causa non pochi problemi. Il lungometraggio è stato scritto dal padre del regista, Jack, e ...