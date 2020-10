Maltempo, alluvione in Piemonte: a Limone riaprono le scuole ma la situazione resta critica (Di giovedì 8 ottobre 2020) Da oggi a Limone (Cuneo) le scuole sono riaperte ed è ripreso il servizio scuolabus delle medie per Vernante, la SS20 del Colle di Tenda, devastata dal Maltempo dei giorni scorsi, resta aperta solo fino a Vernante e accessibile esclusivamente a residenti e soccorritori Si continua a spalare fango a Limone, mentre proseguono le verifiche sui condomini e palazzi danneggiati: una decina di edifici sono inagibili. restano chiuse 9 strade provinciali nel Cuneese nelle valli Tanaro, Vermenagna e Gesso, con alcune frazioni isolate.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) Da oggi a(Cuneo) lesono riaperte ed è ripreso il servizio scuolabus delle medie per Vernante, la SS20 del Colle di Tenda, devastata daldei giorni scorsi,aperta solo fino a Vernante e accessibile esclusivamente a residenti e soccorritori Si continua a spalare fango a, mentre proseguono le verifiche sui condomini e palazzi danneggiati: una decina di edifici sono inagibili.no chiuse 9 strade provinciali nel Cuneese nelle valli Tanaro, Vermenagna e Gesso, con alcune frazioni isolate.L'articolo MeteoWeb.

Agenzia_Ansa : Acqua alta a #Venezia. domani sarà attivato il #Mose per la prima volta. Dall'alluvione del '66, 54 anni fa, nessun… - TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? ALLUVIONE PIEMONTE. Il Governatore Cirio 'Peggio dell'alluvione del 1994'. Garessio cerca di rialzare la… - SanremoNews : Maltempo, con l'alluvione nuovo stop per 'La Vecchia Partenza' di Monesi, 'Per il 2020 addio Via del Sale' - imperianews_it : Maltempo, con l'alluvione nuovo stop per 'La Vecchia Partenza' di Monesi, 'Per il 2020 addio Via del Sale' -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo alluvione Cronaca meteo diretta maltempo - ALLUVIONI SUL NORDOVEST, VITTIME E DISPERSI, frane, ESONDAZIONI e CROLLI 3bmeteo Maltempo, 9 comuni su 10 a rischio idrogeologico

"Le precipitazioni sempre più intense e frequenti con vere e proprie bombe d’acqua si abbattono su un territorio reso fragile dalla cementificazione e dall’abbandono con più di nove comuni su dieci a ...

Imperia: danni da maltempo, interviene deputato Mulè (FI). “Per il ponente chiedo interventi straordinari”

Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.

"Le precipitazioni sempre più intense e frequenti con vere e proprie bombe d’acqua si abbattono su un territorio reso fragile dalla cementificazione e dall’abbandono con più di nove comuni su dieci a ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.