Maggio: “E’ stato un grande avvio ma ora il Covid mi preoccupa” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Abbiamo iniziato bene ma dobbiamo fare più punti possibili e il prima possibile”. Christian Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli si è detto soddisfatto dell’avvio di campionato del suo Benevento: “Ci alleniamo tutti i giorni e lavoriamo sodo per raggiungere quanto prima la salvezza, questa è una serie A di grande livello e ci troviamo in una stagione molto particolare per tutti. Quando vieni a sapere che ci sono giocatori in altri club è inevitabile esprimere preoccupazione”. Il capitano ha confidato di essere preoccupato per la situazione legata al coronavirus: “Per fortuna a Benevento abbiamo uno staff medico molto competente ma personalmente ho molta paura perché se ne stanno sentendo tante. Il problema ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Abbiamo iniziato bene ma dobbiamo fare più punti possibili e il prima possibile”. Christianai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli si è detto soddisfatto dell’di campionato del suo Benevento: “Ci alleniamo tutti i giorni e lavoriamo sodo per raggiungere quanto prima la salvezza, questa è una serie A dilivello e ci troviamo in una stagione molto particolare per tutti. Quando vieni a sapere che ci sono giocatori in altri club è inevitabile esprimere preoccupazione”. Il capitano ha confidato di essere preoccupato per la situazione legata al coronavirus: “Per fortuna a Benevento abbiamo uno staff medico molto competente ma personalmente ho molta paura perché se ne stanno sentendo tante. Il problema ...

