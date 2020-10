Lutto per Nicola e Luca Zingaretti, morta mamma Emma (Di giovedì 8 ottobre 2020) Lutto per i fratelli Luca e Nicola Zingaretti. È scomparsa a 86 anni la madre dell’attore e del segretario del Pd. Emma Di Capua era malata da tempo e si trovava ricoverata in una clinica di Roma, come scrive Il Foglio. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 ottobre 2020) Lutto per i fratelli Luca e Nicola Zingaretti. È scomparsa a 86 anni la madre dell’attore e del segretario del Pd. Emma Di Capua era malata da tempo e si trovava ricoverata in una clinica di Roma, come scrive Il Foglio.

