Lazio, Luiz Felipe in Germania per curarsi: oggi il rientro (Di giovedì 8 ottobre 2020) Luiz Felipe si sta curando in Germania la caviglia infortunata La Lazio sta facendo a meno di Luiz Felipe a causa di un infortunio alla caviglia. Il difensore brasiliano si sta curando in Germania, ma sarebbe in procinto di rientrare a Roma per ultimare il completo recupero. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU Lazio NEWS 24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020)si sta curando inla caviglia infortunata Lasta facendo a meno dia causa di un infortunio alla caviglia. Il difensore brasiliano si sta curando in, ma sarebbe in procinto di rientrare a Roma per ultimare il completo recupero. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SUNEWS 24 Leggi su Calcionews24.com

La Lazio sta facendo a meno di Luiz Felipe a causa di un infortunio alla caviglia. Il difensore brasiliano si sta curando in Germania, ma sarebbe in procinto di rientrare a Roma per ultimare il ...

Mercato Lazio – Allarme difesa, rispunta Garay?

ROMA – Radu fa crack, Vavro non è al meglio, Hoedt deve reinserirsi, Luiz Felipe è ancora ai box e cosa ne sarà di Bastos lo scopriremo solo vivendo. Insomma, in difesa c’è una vera e propria emergenz ...

ROMA – Radu fa crack, Vavro non è al meglio, Hoedt deve reinserirsi, Luiz Felipe è ancora ai box e cosa ne sarà di Bastos lo scopriremo solo vivendo. Insomma, in difesa c'è una vera e propria emergenz ...