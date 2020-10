In coda fino a 12 ore per un tampone e scorte di farmaci anti-Covid esaurite | ora è allarme

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Auto bloccate ina 12 ore, da Nord a Sud, per sottoporsi ai tamponi nelle strutture drive-in d’Italia. Uno dei ragazzi in fila mostra il proprio numero: “220”. Molti sono in macchina con il figlio cui il pediatra ha prescritto il. “Noi siamo qui dalle 8.30, sono passate 12 ore e ancora abbiamo 15 persone dav– racconta Marco all’Ansa -. In classe di Lorenzo c’è una compagna positiva, la cui ultima presenza è il 29 settembre, quindi tutta la classe è in quarantena”. In questi casi, si devono sottoporre ai tamponi tutti i contatti diretti. “In pratica devono fare tutti il, studenti e insegn– spiega il padre -. Se poi Lollo risultasse positivo, toccherebbe anche a genitori e ...