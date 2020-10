Il virus corre in Europa, Francia e Belgio verso maggiori restrizioni (Di giovedì 8 ottobre 2020) Superati i 6 milioni di contagi, ci si avvicina alla soglia dei 240.000 decessi. L'allarme rosso continua ad arrivare in particolare dalla Francia, che ieri ha fatto registrare un nuovo record di ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Superati i 6 milioni di contagi, ci si avvicina alla soglia dei 240.000 decessi. L'allarme rosso continua ad arrivare in particolare dalla, che ieri ha fatto registrare un nuovo record di ...

NResci : @robersperanza Siate coraggiosi, prendete maggiori provvedimenti a tutela della salute pubblica. Il virus corre, non si può star fermi - tg2rai : #Covid19, il virus corre in #Europa. In #Francia nuovo record quasi 19mila casi. La #Germania va verso un coprifuoc… - infullscope1 : Paura nelle capitali europee, da Bruxelles a Edimburgo si corre ai ripari (di F. Olivo) - Fiorells69 : RT @HuffPostItalia: Paura nelle capitali europee, da Bruxelles a Edimburgo si corre ai ripari - fede_olivo : RT @HuffPostItalia: Paura nelle capitali europee, da Bruxelles a Edimburgo si corre ai ripari -

Ultime Notizie dalla rete : virus corre Il virus corre di nuovo: oggi 259 contagi in Piemonte, il doppio di ieri La Repubblica La febbre non è sempre Covid e la corsa ai tamponi è inutile. I mercati rionali più rischiosi dei locali aperti?

7É giusta la corsa al tampone ... valutato da un medico sulla base di sintomi ascrivibili al virus. Non parliamo di caramelle. La partita Genoa-Napoli ha spiegato che finisce per essere ...

Tre atleti positivi al virus Rinviati i campionati italiani di pattinaggio

Tre atleti positivi e la Federazione italiana sport rotellistici rinvia, a data da destinarsi e in accordo con la società organizzatrice, i campionati italiani di pattinaggio corsa su strada che erano ...

Tre atleti positivi e la Federazione italiana sport rotellistici rinvia, a data da destinarsi e in accordo con la società organizzatrice, i campionati italiani di pattinaggio corsa su strada che erano ...