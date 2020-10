Il nome di quale compagna di Johnny Depp c’è scritto sull’elmetto che l’attore indossa in Platoon?| Domanda Milionario Il nome di quale compagna di Johnny Depp c’è scritto sull’elmetto che l’attore indossa in Platoon? La domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 8 ottobre 2020, del programma “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alla domanda di “Chi vuol essere milionario”? La risposta è: Sherilyn, dal nome della sua fidanzata di allora, Sherilyn Fenn, nota anche per aver preso parte alla famosa serie tv “I segreti di Twin Peaks”.

