"Il Genoa a Verona con la Primavera": l'annuncio choc di Faggiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) GENOVA - Daniele Faggiano , direttore sportivo del Genoa , fa il punto della situazione della sua squadra, decimata dai casi di Coronavirus : ' Sembra di allenarsi con una squadra di calcio a cinque - ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020) GENOVA - Daniele, direttore sportivo del, fa il punto della situazione della sua squadra, decimata dai casi di Coronavirus : ' Sembra di allenarsi con una squadra di calcio a cinque - ...

Il direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano è intervenuto a Radio Punto ... Commento duro da parte dell’ex dirigente del Parma: “A Verona potremmo essere costretti a scendere in campo con la ...

