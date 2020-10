Ferrero: “Ho paura per i miei figli. Non so chi mi minaccia” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo le minacce ricevute oggi, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è stato raggiunto dall’Adnkronos, a cui ha rilasciato questa dichiarazione: “Ci convivo male, ma ci convivo e continuo sulla mia strada. Certo, sarebbe meglio non ricevere queste minacce, perché non si sa mai chi si ha davanti. Chi mi minaccia è invisibile, non so chi siano i mandanti, ma vado avanti a barra dritta con il mio lavoro, cercando di fare sempre meglio. Ho paura per i miei figli, solo questo, ma il lavoro mi aggrada e non mi fa pensare a persone che, se fanno quello che fanno, hanno qualche problema. Vengano a dirmelo vis a vis, io voglio bene a tutti”. Foto: sito Sampdoria L'articolo Ferrero: “Ho paura per i miei figli. ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo le minacce ricevute oggi, il presidente della Sampdoria Massimoè stato raggiunto dall’Adnkronos, a cui ha rilasciato questa dichiarazione: “Ci convivo male, ma ci convivo e continuo sulla mia strada. Certo, sarebbe meglio non ricevere queste minacce, perché non si sa mai chi si ha davanti. Chi mi minaccia è invisibile, non so chi siano i mandanti, ma vado avanti a barra dritta con il mio lavoro, cercando di fare sempre meglio. Hoper i, solo questo, ma il lavoro mi aggrada e non mi fa pensare a persone che, se fanno quello che fanno, hanno qualche problema. Vengano a dirmelo vis a vis, io voglio bene a tutti”. Foto: sito Sampdoria L'articolo: “Hoper i. ...

