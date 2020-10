Enna, disabile violentata in pieno lockdown. Arrestato l’operatore sanitario che l’aveva in cura (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’accusa è di violenza sessuale nei confronti di una disabile. Avvenuta ad aprile in pieno periodo di lockdown. E’ finito in manette la notte scorsa un operatore sanitario. Che avrebbe violentato la donna ricoverata nella struttura “Oasi Maria Santissima” di Troina. In provincia di Enna. La vittima dello stupro, positiva al covid, è incinta. disabile violentata, arresto un operatore sanitario La Squadra Mobile della Questura di Enna lo scorso 11 settembre ha ricevuto una denuncia dall’avvocato della famiglia della donna.Nella quale si comunicava che la disabile era in stato di gravidanza. Specificando che la ragazza soffriva di gravissime patologie. Connesse ad una rara ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’accusa è di violenza sessuale nei confronti di una. Avvenuta ad aprile inperiodo di. E’ finito in manette la notte scorsa un operatore. Che avrebbe violentato la donna ricoverata nella struttura “Oasi Maria Santissima” di Troina. In provincia di. La vittima dello stupro, positiva al covid, è incinta., arresto un operatoreLa Squadra Mobile della Questura dilo scorso 11 settembre ha ricevuto una denuncia dall’avvocato della famiglia della donna.Nella quale si comunicava che laera in stato di gravidanza. Specificando che la ragazza soffriva di gravissime patologie. Connesse ad una rara ...

poliziadistato : #8ottobre Fermato da #squadramobile Enna operatore socio sanitario in struttura a Troina. Indagato per violenza ses… - fattoquotidiano : Violentò una paziente disabile approfittando del lockdown. Fermato un operatore socio sanitario di 39 anni a Enna:… - Corriere : Enna, disabile positiva al Covid violentata durante il lockdown: era ospite di un cen... - SecolodItalia1 : Enna, disabile violentata in pieno lockdown. Arrestato l’operatore sanitario che l’aveva in cura… - angela36914995 : RT @poliziadistato: #8ottobre Fermato da #squadramobile Enna operatore socio sanitario in struttura a Troina. Indagato per violenza sessual… -