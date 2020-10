De Paul strizza l’occhio alla Liga: «Mi piacerebbe tornare a giocare in Spagna» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Rodrigo De Paul ha rilasciato una lunga intervista a Marca, ripercorrendo le fasi più importanti della sua carriera Rodrigo De Paul ha rilasciato una lunga intervista a Marca, ripercorrendo le fasi più importanti della sua carriera. CARRIERA – «Rispetto a Valencia sono un giocatore diverso. Ho capito cosa serve per giocare a calcio, prima pensavo solo a tenere la palla. A Udine ho capito tutto: sono cambiato fisicamente e questo mi ha portato a essere più completo. La nascita di mia figlia poi mi ha spinto a dare il meglio». MESSI – «È l’unico sulla cui professionalità non ho dubbi, anche se la vita dei migliori non è mai tranquilla. Leo ci è abituato, sappiamo che sarà al top». tornare IN ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Rodrigo Deha rilasciato una lunga intervista a Marca, ripercorrendo le fasi più importanti della sua carriera Rodrigo Deha rilasciato una lunga intervista a Marca, ripercorrendo le fasi più importanti della sua carriera. CARRIERA – «Rispetto a Valencia sono un giocatore diverso. Ho capito cosa serve pera calcio, prima pensavo solo a tenere la p. A Udine ho capito tutto: sono cambiato fisicamente e questo mi ha portato a essere più completo. La nascita di mia figlia poi mi ha spinto a dare il meglio». MESSI – «È l’unico sulla cui professionalità non ho dubbi, anche se la vita dei migliori non è mai tranquilla. Leo ci è abituato, sappiamo che sarà al top».IN ...

Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??? #Udinese, Rodrigo #DePaul strizza l'occhio all'#AtleticoMadrid: 'So del loro interesse, #Simeone mi attira' ?? #CMI… - _SiGonfiaLaRete : #Udinese, #DePaul strizza l’occhio alla Liga: “Mi piacerebbe tornare in Spagna” - calciomercatoit : ??? #Udinese, Rodrigo #DePaul strizza l'occhio all'#AtleticoMadrid: 'So del loro interesse, #Simeone mi attira' ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Paul strizza De Paul strizza l'occhio all'Atletico del Cholo | Calcio Style - Notizie e news calcio Calcio Style De Paul strizza l’occhio alla Liga: «Mi piacerebbe tornare a giocare in Spagna»

Rodrigo De Paul ha rilasciato una lunga intervista a Marca, ripercorrendo le fasi più importanti della sua carriera Rodrigo De Paul ha rilasciato una lunga intervista a Marca, ripercorrendo le fasi ...

Calciomercato, De Paul confessa: “Sarei felice di andare da Simeone”

Il talento di Rodrigo De Paul è uno dei più inseguiti sul mercato e l'argentino rivela: "So che l'Atletico era interessato, Simeone mi attira" ...

Rodrigo De Paul ha rilasciato una lunga intervista a Marca, ripercorrendo le fasi più importanti della sua carriera Rodrigo De Paul ha rilasciato una lunga intervista a Marca, ripercorrendo le fasi ...Il talento di Rodrigo De Paul è uno dei più inseguiti sul mercato e l'argentino rivela: "So che l'Atletico era interessato, Simeone mi attira" ...