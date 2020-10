De Magistris non si fida di Immuni: 'Non la scarico, sono scettico per la privacy' (Di giovedì 8 ottobre 2020) Intervistato questa sera al programma di La7 'Tagadà', il sindaco Luigi De Magistris ha parlato dell'app Immuni per il tracciamento dei contagi da Covid-19, dichiarando di non averla scaricata. Il ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 ottobre 2020) Intervistato questa sera al programma di La7 'Tagadà', il sindaco Luigi Deha parlato dell'appper il tracciamento dei contagi da Covid-19, dichiarando di non averla scaricata. Il ...

ilpost : Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris non ha scaricato Immuni - fanpage : De Magistris: “App Immuni? Non l’ho scaricata, non la ritengo sicura per la privacy” - La7tv : #tagada Il sindaco #DeMagistris a carte scoperte: 'App #Immuni? Non l'ho scaricata, non mi convince fino in fondo s… - narifrancy84 : @fanpage Oh mamma, ma de Magistris vuole ricominciare a fare il sindaco serio?!?! Perché inizio ad avere qualche du… - globalistIT : De Magistris non si fida di Immuni: 'Non la scarico, sono scettico per la privacy' -