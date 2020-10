Daniele Luttazzi attacca Fabio Fazio: «Dici solo belinate, non sei stato fatto fuori da Salvini» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Daniele Luttazzi ancora contro Fabio Fazio. Dalle colonne del fatto quotidiano, il comico picchia duro contro il conduttore di Che tempo che fa. Il comico protagonista dell’ Editto bulgaro, parte all’attacco. Nella sua rubrica fissa, si dice ironicamente «ammirato dal fiuto rabdomantico con cui, su unDicimila giornalisti italiani, FabioFazio riesce ogni volta a scovare nel mazzo quelli così educati da non contestargli mai le belinate». Caustico già il titolo: Le belinate di Fabio Fazio su costi, pubblico e “diffamatori populisti”. Luttazzi: «Certa gente ha proprio tutte le ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 ottobre 2020)ancora contro. Dalle colonne delquotidiano, il comico picchia duro contro il conduttore di Che tempo che fa. Il comico protagonista dell’ Editto bulgaro, parte all’attacco. Nella sua rubrica fissa, si dice ironicamente «ammirato dal fiuto rabdomantico con cui, su unmila giornalisti italiani,riesce ogni volta a scovare nel mazzo quelli così educati da non contestargli mai le». Caustico già il titolo: Ledisu costi, pubblico e “diffamatori populisti”.: «Certa gente ha proprio tutte le ...

