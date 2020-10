Covid, Trump: “Essere stato contagiato è una benedizione di Dio” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo la positività al Covid-19, Trump torna sulle prime pagine con delle dichiarazioni controverse. Il tycoon, infatti, ha ringraziato Dio per il contagio. Sempre più controverso il presidente degli Usa, Donald Trump, che a poche ore dal dibattito tra il suo vice, Mike Pence, e la candidata dem, Kamala Harris, è tornato a prendersi la … L'articolo Covid, Trump: “Essere stato contagiato è una benedizione di Dio” proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo la positività al-19,torna sulle prime pagine con delle dichiarazioni controverse. Il tycoon, infatti, ha ringraziato Dio per il contagio. Sempre più controverso il presidente degli Usa, Donald, che a poche ore dal dibattito tra il suo vice, Mike Pence, e la candidata dem, Kamala Harris, è tornato a prendersi la … L'articolo: “Essereè unadi Dio” proviene da .

