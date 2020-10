Covid-19, boom di contagi in Irpinia: preoccupa il comune di Mirabella Eclano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica che, nell’ambito delle attività di Screening promosse dall’Asl di Avellino nel comune di Mirabella Eclano, su 290 tamponi analizzati dall’Istituto di Ricerche Generiche BIOGEM di Ariano Irpino, sono risultati positivi al Covid 19 i tamponi naso-faringei effettuati su 44 persone, contatto di positivi, di cui: – 34, residenti nel comune di Mirabella Eclano; – 1, residente nel comune di Ariano Irpino; – 7, residente nel comune di Bonito; – 1, residente nel comune di Sant’Angelo all’Esca; – 1, residente nel comune di Venticano. Inoltre, nell’ambito delle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica che, nell’ambito delle attività di Screening promosse dall’Asl di Avellino neldi, su 290 tamponi analizzati dall’Istituto di Ricerche Generiche BIOGEM di Ariano Irpino, sono risultati positivi al19 i tamponi naso-faringei effettuati su 44 persone, contatto di positivi, di cui: – 34, residenti neldi; – 1, residente neldi Ariano Irpino; – 7, residente neldi Bonito; – 1, residente neldi Sant’Angelo all’Esca; – 1, residente neldi Venticano. Inoltre, nell’ambito delle ...

