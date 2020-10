Coronavirus | focolaio in Rsa | 39 positivi su 52 nel Fiorentino

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono 39 gli anzianial Covid-19 su 52 ospiti totali della Rsa ‘Rosa Libri’ di Greve in Chianti (Firenze). Si aggiungono 24 nuovi casi di contagio ai 15 registrati ieri, tra gli ospiti e sette tra gli operatori della struttura. Sono numeri in continua evoluzione che preoccupano l’amministrazione comunale quelli che emergono dall’aggiornamento effettuato dalla Asl Toscana Centro. “Le condizioni degli anziani sintomatici sono costantemente monitorate – rassicura il sindaco Paolo Sottani – e per la maggior parte di coloro che non presenta sintomi, al momento, versa in uno stato di salute non preoccupante. Cio’ che mette in apprensione e’ l’attesa degli esiti dei tamponi, in fase di elaborazione cui si sono sottoposti gli operatori della struttura di cui disponiamo dati parziali. Sette sono ad oggi ...