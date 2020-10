Centro massaggi a luci rosse e finti matrimonio, un arresto a Catania (Di giovedì 8 ottobre 2020) PALERMO – Scoperto a Catania un giro di prostituzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di donne cinesi: agli arresti domiciliari un cinese di 40 anni, Yashun Lin, considerato “l’organizzatore” dell’associazione. In alcuni centri massaggi nel centro storico del capoluogo etneo, in provincia e in altre città come Enna e Palermo venivano offerte prestazioni sessuali a pagamento, ma l’organizzazione scoperta dalla polizia forniva anche ragazze a domicilio o prestazioni sessuali in appartamenti adibiti ad hoc. Leggi su dire (Di giovedì 8 ottobre 2020) PALERMO – Scoperto a Catania un giro di prostituzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di donne cinesi: agli arresti domiciliari un cinese di 40 anni, Yashun Lin, considerato “l’organizzatore” dell’associazione. In alcuni centri massaggi nel centro storico del capoluogo etneo, in provincia e in altre città come Enna e Palermo venivano offerte prestazioni sessuali a pagamento, ma l’organizzazione scoperta dalla polizia forniva anche ragazze a domicilio o prestazioni sessuali in appartamenti adibiti ad hoc.

pairsonnalitesF : Catania, centro massaggi all'esterno e prestazioni sessuali all'interno… anche a domicilio – FOTO ...: La medesima… - bianca_caimi : RT @TgrSicilia: Sesso a pagamento in centri estetici e immigrazione irregolare, eseguite 4 misure cautelari a Catania. - TgrRai : RT @TgrSicilia: Sesso a pagamento in centri estetici e immigrazione irregolare, eseguite 4 misure cautelari a Catania. - TgrSicilia : Sesso a pagamento in centri estetici e immigrazione irregolare, eseguite 4 misure cautelari a Catania. - Lasiciliaweb : A #Catania centro massaggi hot Un quarantenne cinese sfruttava ragazze connazionali e offriva anche prestazioni ses… -

Ultime Notizie dalla rete : Centro massaggi Aggressione e violenza sessuale al centro massaggi cinese. 22enne a processo Cremonaoggi Prostituzione e immigrazione irregolare, domiciliari per due cinesi

A capo dell'organizzazione un quarantenne che si faceva chiamare Boss, sfruttava ragazze venute dalla Cina e offriva anche prestazioni a domicilio con l'ausilio del Web ...

Centro massaggi a luci rosse, i clienti non si presentano in aula. Rinviato processo

Centro massaggi a luci rosse, i clienti non si presentano in aula. Rinviato processo. Un processo "piccante" quello che sta entrando nel ...

A capo dell'organizzazione un quarantenne che si faceva chiamare Boss, sfruttava ragazze venute dalla Cina e offriva anche prestazioni a domicilio con l'ausilio del Web ...Centro massaggi a luci rosse, i clienti non si presentano in aula. Rinviato processo. Un processo "piccante" quello che sta entrando nel ...