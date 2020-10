Cagliari | Ounas | “Il calcio italiano non è semplice per nessuno Dimostrerò la mia crescita sul campo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 ottobre 2020) “L’impatto con ilnon èper, io credo di essere maturato dopo le esperienze di Napoli prima e della scorsa stagione a Nizza, in un campionato meno tattico come è la Ligue 1. Ora dovrò dimostrare la miasul campo. Voglio mettere a disposizione le mie qualità, cercando di saltare l’uomo e risultare decisivo in zona gol”.Queste le parole di Adam, neo acquisto del, durante la conferenza stampa di presentazione. “Non mi preoccupo del modulo che il mister sceglie – ha proseguito il francoalgerino in prestito dal Napoli – mi piace giocare in particolare sulla destra, ma posso essere impiegato anche trequartista”.