Benzema: «Mi sono messo al servizio di Ronaldo. Ora sono più libero»

Interessante intervista di Karim Benzema nel programma spagnolo su Movistar + "Universo Valdano". L'attaccante del Real Madrid ha messo a nudo la sua esperienza nelle merengues. «Luis Nazario da Lima, Ronaldo il Fenomeno, era il mio idolo fin da piccolo. Ho iniziato a guardare il calcio per lui – ha detto -. Ho guardato molto i movimenti, ci provo. Ma è impossibile fare lo stesso». L'altro Ronaldo, Cristiano, è stato suo compagno per anni in una squadra stellare. «Era lì per segnare gol, ho cambiato il mio gioco per giocare con lui. Adesso sono libero in campo, mi piace toccare la palla. Con Cristiano sono cambiato, ho giocato per lui

