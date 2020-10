Autostrade e il nodo della manleva su responsabilità future: Atlantia non vuole darla a Cdp, ma nel 2013 la concesse ai soci Gemina (Di giovedì 8 ottobre 2020) La clausola di esonero dalla responsabilità che Atlantia nega a Cassa depositi e prestiti bollandola come “inaccettabile” fu concessa dalla stessa holding a Gemina nel 2013, in occasione della fusione tra i due gruppi. Mentre Autostrade conferma di non voler accettare la cessione del controllo a Cdp nonostante fosse prevista dall’intesa raggiunta con il governo a luglio, fonti di via Goito ricordano come ci sia anche questo tassello a controprova della scarsa volontà di finalizzare un accordo. Il nodo è quello della manleva, cioè appunto un “esonero da responsabilità” chiesto da Cdp che non intende rispondere di eventuali esborsi futuri – a titolo di risarcimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) La clausola di esonero dalla responsabilità chenega a Cassa depositi e prestiti bollandola come “inaccettabile” fu concessa dalla stessa holding anel, in occasionefusione tra i due gruppi. Mentreconferma di non voler accettare la cessione del controllo a Cdp nonostante fosse prevista dall’intesa raggiunta con il governo a luglio, fonti di via Goito ricordano come ci sia anche questo tassello a controprovascarsa volontà di finalizzare un accordo. Ilè quello, cioè appunto un “esonero da responsabilità” chiesto da Cdp che non intende rispondere di eventuali esborsi futuri – a titolo di risarcimento ...

"Devo darvi notizia che è appena arrivata, un'ora fa una nota di Aspi con cui ci ha comunicato di accettare il testo dell'accordo negoziale prospettato dalla parte pubblica chiedendo la sola ...

