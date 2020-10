Appalti scuole, sit-in di protesta. L’Usb: “Intervenga il Prefetto” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – protesta questa mattina dinanzi la Prefettura di Benevento dei lavoratori ex LSU, impegnati nel settore delle pulizie nelle scuole. La legge di Bilancio 2019 ha eliminato le esternalità e proceduto all’assunzione nel pubblico di questa categoria nel personale Ata. Una prima infornata ha permesso l’assorbimento entro il gennaio 2020 ma una larga fetta di lavoratori è ancora in attesa di sviluppi. A Benevento sono una ventina i soggetti rimasti in attesa di assunzione e con le cooperative che hanno, da maggio, smesso l’erogazione della cassa integrazione e quindi hanno attuato una sospensiva del rapporto di lavoro. Il sindacato USB, con il segretario Giovanni Venditti, ha chiesto la soluzione del rapporto di lavoro e ammonito le società ad aderire alle normative in vigore ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –questa mattina dinanzi la Prefettura di Benevento dei lavoratori ex LSU, impegnati nel settore delle pulizie nelle. La legge di Bilancio 2019 ha eliminato le esternalità e proceduto all’assunzione nel pubblico di questa categoria nel personale Ata. Una prima infornata ha permesso l’assorbimento entro il gennaio 2020 ma una larga fetta di lavoratori è ancora in attesa di sviluppi. A Benevento sono una ventina i soggetti rimasti in attesa di assunzione e con le cooperative che hanno, da maggio, smesso l’erogazione della cassa integrazione e quindi hanno attuato una sospensiva del rapporto di lavoro. Il sindacato USB, con il segretario Giovanni Venditti, ha chiesto la soluzione del rapporto di lavoro e ammonito le società ad aderire alle normative in vigore ...

