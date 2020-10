Aborto impossibile? La proposta: «Concorso pubblico per medici non obiettori» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Solo a Roma e solo in 5 ospedali con un numero limitato di medici. Nel Lazio sono soltanto queste le strutture in cui è praticato l’aborto terapeutico, quello a cui si fa ricorso entro i 6 mesi di gravidanza per gravi malformazioni del feto e rischi per la madre. Troppo poche perché le donne riescano a esercitare il diritto che è nella legge 194. Arriva allora la proposta: «Un concorso pubblico per medici ginecologi non obiettori». Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 ottobre 2020) Solo a Roma e solo in 5 ospedali con un numero limitato di medici. Nel Lazio sono soltanto queste le strutture in cui è praticato l’aborto terapeutico, quello a cui si fa ricorso entro i 6 mesi di gravidanza per gravi malformazioni del feto e rischi per la madre. Troppo poche perché le donne riescano a esercitare il diritto che è nella legge 194. Arriva allora la proposta: «Un concorso pubblico per medici ginecologi non obiettori».

Dopo il caso del cimitero dei feti a Roma c'è una nuova proposta di legge per il reclutamento dei ginecologi che praticano l'aborto Solo a Roma e solo in 5 ospedali con un numero limitato di medici.

Dopo lo scandalo dei feti sepolti sotto le croci e della privacy violata delle donne, i consiglieri regionali del Lazio Marta Bonafoni e Alessandro Capriccioli ...

Dopo lo scandalo dei feti sepolti sotto le croci e della privacy violata delle donne, i consiglieri regionali del Lazio Marta Bonafoni e Alessandro Capriccioli ...