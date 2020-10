Work From Anywhere, il coronavirus ha cambiato le carte in tavola: ‘Benvenuti al Sud’ è lo slogan del controesodo causato dallo smart working (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tanti, tantissimi i giovani, e non solo, che sono stati costretti ad abbandonare le loro terre d’origine per lavoro. Tante le persone che dal sud sono partiti per il nord per studiare e lavorare dovendo dire ‘addio’ alla famiglia, agli amici e ai posti dove sono cresciuti. foto di Emanuele Cremaschi/Getty Images L’emergenza coronavirus, però, ha permesso a molte di queste persone di poter tornare nei loro luoghi del cuore, ma non solo. Se c’è chi è tornato a casa, perchè a causa dello smart Working non è possibile recarsi fisicamente in ufficio, c’è anche chi, nato e cresciuto al nord ha deciso di cambiare vita e trasferirsi in località del sud. E’ così che il coronavirus ha dato vita al controesodo. ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tanti, tantissimi i giovani, e non solo, che sono stati costretti ad abbandonare le loro terre d’origine per lavoro. Tante le persone che dal sud sono partiti per il nord per studiare e lavorare dovendo dire ‘addio’ alla famiglia, agli amici e ai posti dove sono cresciuti. foto di Emanuele Cremaschi/Getty Images L’emergenza, però, ha permesso a molte di queste persone di poter tornare nei loro luoghi del cuore, ma non solo. Se c’è chi è tornato a casa, perchè a causa delloing non è possibile recarsi fisicamente in ufficio, c’è anche chi, nato e cresciuto al nord ha deciso di cambiare vita e trasferirsi in località del sud. E’ così che ilha dato vita al. ...

Ultime Notizie dalla rete : Work From Work From Anywhere, il coronavirus ha cambiato le carte in tavola: ‘Benvenuti al Sud’ è lo sl ... Meteo Web Nuova promozione Beta Utensili “Beta Work Autunno”

Beta Utensili presenta la nuova promozione Beta Work Autunno, dedicata all’abbigliamento da lavoro e alle calzature di sicurezza. Il catalogo di 16 pagine include oltre 50 prodotti, tra cui quattro ...

AI@Work 2020: stress, inquietudine e fiducia nell'IA

Il lockdown prima, il ritorno del Covid poi, l'isolamento sociale, le incertezze sul lavoro: le persone confessano inquietudine e fiducia nell'IA.

