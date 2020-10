Vaccini, i Comuni del Milanese aprono ai medici (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Melegnano, Milano,, 7 ottobre 2020 - Dai centri civici ai circoli degli anziani, i Comuni mettono a disposizione i propri spazi per le vaccinazioni anti-influenzali . Sono diversi, anche nel Sud ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Melegnano, Milano,, 7 ottobre 2020 - Dai centri civici ai circoli degli anziani, imettono a disposizione i propri spazi per le vaccinazioni anti-influenzali . Sono diversi, anche nel Sud ...

lana_carlotta : Striscia la Notizia, la scoperta: ecco cosa si trova nei più comuni vaccini. Servizio inquietante, ora come si fa? - NOprisonersEVER : @Laura_Bennati Sono studi fatti a più riprese su una popolazione distinta in India, proprio per trovare scostamenti… - pietro_nurra : Striscia la Notizia, la scoperta: ecco cosa si trova nei più comuni vaccini. Servizio inquietante, ora come si fa?… - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News Nei comuni vaccini ci sono eccipienti a base di gelatina di maiale, ora come faranno mussulmani, vegani e vegetari… - Mauri_SMM_SEO : #News Nei comuni vaccini ci sono eccipienti a base di gelatina di maiale, ora come faranno mussulmani, vegani e veg… -