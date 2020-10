«The Good Lord» è un western durissimo con una lezione difficile da dimenticare (Di mercoledì 7 ottobre 2020) In un ottobre pieno di appuntamenti televisivi uno più bello dell'altro, The Good Lord con Ethan Hawke nei panni dell'abolizionista John Brown (sì, quello della canzone che conosciamo tutti), è di quelli imperdibili. Ma non è da prendere alla leggera. Nonostante dei bellissimi cartelli, un po' alla Tarantino, alla prima puntata può addirittura spaventare. E in parte la cosa si deve a un doppiaggio in italiano che penalizza lo spettatore poco avvezzo a teatro e prediche piene di pathos. In questo racconto western che ci immerge in un pezzo di storia americana che conosciamo in modo davvero superficiale, un racconto di colpi di pistola ma anche di lunghi coltellacci simili a machete, vecchi moschetti prossimi alla pensione in favore dei primi fucili a retrocarica e buchi di pallottole delle ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) In un ottobre pieno di appuntamenti televisivi uno più bello dell'altro, Thecon Ethan Hawke nei panni dell'abolizionista John Brown (sì, quello della canzone che conosciamo tutti), è di quelli imperdibili. Ma non è da prendere alla leggera. Nonostante dei bellissimi cartelli, un po' alla Tarantino, alla prima puntata può addirittura spaventare. E in parte la cosa si deve a un doppiaggio in italiano che penalizza lo spettatore poco avvezzo a teatro e prediche piene di pathos. In questo raccontoche ci immerge in un pezzo di storia americana che conosciamo in modo davvero superficiale, un racconto di colpi di pistola ma anche di lunghi coltellacci simili a machete, vecchi moschetti prossimi alla pensione in favore dei primi fucili a retrocarica e buchi di pallottole delle ...

