Salvo ha perso la calma dopo aver visto alcuni VIDEO della sua fidanzata, spaccando alcuni oggetti di scena a Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti di Salvo e Francesca a Temptation Island non è iniziato nel migliore dei modi. Lui, dopo aver visto un VIDEO sfogo di lei dove rimarcava la distanza che li sperava … L'articolo Temptation Island: Salvo perde la calma e spacca tutto – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

