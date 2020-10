Task force liquidità, a quota 2,7 milioni le domande di moratoria sui prestiti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si attestano a circa 2,7 milioni le domande di adesione alle moratorie su prestiti per un valore di circa 300 miliardi, e superano quota 88 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso ‘Garanzia Italia’ di Sace sono state concesse garanzie per 15,3 miliardi di euro, su 677 richieste ricevute. Sono questi i principali risultati della rilevazione settimanale effettuata dalla Task force costituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si attestano a circa 2,7ledi adesione alle moratorie super un valore di circa 300 miliardi, e superano88 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso ‘Garanzia Italia’ di Sace sono state concesse garanzie per 15,3 miliardi di euro, su 677 richieste ricevute. Sono questi i principali risultati della rilevazione settimanale effettuata dallacostituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, ...

Numeri preoccupanti quelli che arrivano dal bollettino regionale: sono dieci i nuovi positivi nella provincia di Lecce. L’appello del presidente Emiliano e del responsabile della Task Force Lopalco ...

